На Пасху пассажиропоток на границе резко уменьшился
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На Пасху пассажиропоток на государственной границе существенно уменьшился - до 7,1 тысячи человек в сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Указано, что начало прошлой недели на государственной границе характеризовался стабильным пассажиропотоком на уровне 9-10 тысяч человек из сутки на въезд и выезд из Украины.
"Однако, накануне выходных фиксировался незначительный рост количества пропускных операций и резкого увеличения желающих пересечь границу не отмечалось. В среднем количество оформлений увеличилась до 12 000 человек в сутки. Уже на Пасху пассажиропоток резко снизился до 7,1 тысячи человек в сутки, а вчера достиг рекордного минимума", - указали в ведомстве.
За прошедшие сутки пограничники осуществили 6,9 тысячи пропускных операций.
Также указано, что пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений продолжают проводить температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья всех лиц, следующих в Украину.
"На государственной границе от 22 марта пограничники обнаружили более 70 человек, нарушивших правила карантина, предварительно данные лица давали добровольное согласие на 14-дневную самоизоляцию", - добавили в ГПСУ.
Напомним, по данным ГПСУ, у четырех пограничников обнаружили коронавирус.