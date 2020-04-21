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На Пасху пассажиропоток на границе резко уменьшился

На Пасху пассажиропоток на границе резко уменьшился

Киев  •  УНН

 • 9669 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. На Пасху пассажиропоток на государственной границе существенно уменьшился - до 7,1 тысячи человек в сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Указано, что начало прошлой недели на государственной границе характеризовался стабильным пассажиропотоком на уровне 9-10 тысяч человек из сутки на въезд и выезд из Украины.

"Однако, накануне выходных фиксировался незначительный рост количества пропускных операций и резкого увеличения желающих пересечь границу не отмечалось. В среднем количество оформлений увеличилась до 12 000 человек в сутки. Уже на Пасху пассажиропоток резко снизился до 7,1 тысячи человек в сутки, а вчера достиг рекордного минимума", - указали в ведомстве.

За прошедшие сутки пограничники осуществили 6,9 тысячи пропускных операций.

Также указано, что пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений продолжают проводить температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья всех лиц, следующих в Украину.

"На государственной границе от 22 марта пограничники обнаружили более 70 человек, нарушивших правила карантина, предварительно данные лица давали добровольное согласие на 14-дневную самоизоляцию", - добавили в ГПСУ.

Напомним, по данным ГПСУ, у четырех пограничников обнаружили коронавирус.

Украинские Национальные Новости

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