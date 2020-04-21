На Великдень пасажиропотік на кордоні різко зменшився
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Великдень пасажиропотік на державному кордоні істотно зменшився - до 7,1 тисячі осіб на добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Вказано, що початок минулого тижня на державному кордоні позначався стабільним пасажиропотоком на рівні 9-10 тисяч осіб з добу на вʼїзд та виїзд з України.
"Однак, напередодні вихідних фіксувалося незначне зростання кількості пропускних операцій і різкого збільшення охочих перетнути кордон не відмічалося. У середньому кількість оформлень збільшилася до 12 тисяч осіб на добу. Вже на Великдень пасажиропотік різко знизився до 7,1 тисячі осіб на добу, а учора досягнув рекордного мінімуму", - вказали у відомстві.
Минулої доби прикордонники здійснили 6,9 тисячі пропускних операцій.
Також вказано, що прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів продовжують проводити температурний скринінг та опитування про стан здоров’я всіх осіб, які прямують в Україну.
"На державному кордоні від 22 березня прикордонники виявили понад 70 осіб, які порушили правила карантину, попередньо дані особи давали добровільну згоду на 14-денну самоізоляцію", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, за даними ДПСУ, у чотирьох прикордонників виявили коронавірус.