На условия не жалуется: Денисова проверила камеру Рябчука в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила Днепровское учреждение исполнения наказаний №4, где находится нацгвардеец Артемий Рябчук, который застрелил пятерых человек. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
Цитата
"Вместе со своими представителями я проверила условия содержания Артемия Рябчука. Камера, в которой находится сам Артемий, после ремонта. Там все очень хорошо. Я переспросила и его, и еще гражданина, который с ним тоже содержится. Они жалоб никаких не высказали", - заявили Денисова.
Детали
По словам омбудсмена, Рябчук питается отдельно, активисты передали ему 34 килограмма продуктов.
"Я ему предложила личную встречу без каких-либо свидетелей, охранников, руководства. Он согласился, хотя до этого отказался от собеседования с психологом. Мы с ним проговорили более 40 минут. Он рассказывал некоторые обстоятельства, которые я не могу разглашать", - отметила омбудсмен.
Что было раньше
27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.
Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 г. р. во время выдачи оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.
В результате этого пять человек погибли (четверо нацгвардейцев и гражданская женщина), еще пятеро получили ранения.
ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца Рябчука задержали.
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан после трагедии подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об его увольнении.
Рябчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 марта 2022 года.