На умови не скаржиться: Денісова перевірила камеру Рябчука у СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала Дніпровську установу виконання покарань №4, де перебуває нацгвардієць Артемій Рябчук, який застрелив п'ятьох людей. Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
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"Разом із своїми представниками я перевірила умови тримання Артемія Рябчука. Камера, в якій знаходиться сам Артемій, після ремонту. Там все дуже добре. Я перепитала і його, і ще громадянина, який з ним теж утримується. Вони скарг ніяких не висловили", - заявили Денісова.
Деталі
За словами омбудсмена, Рябчук харчується окремо, активісти передали йому 34 кілограми продуктів.
"Я йому запропонувала особисту зустріч без будь-яких свідків, охоронців, керівництва. Він погодився, хоча до цього відмовився від співбесіди з психологом. Ми з ним проговорили понад 40 хвилин. Він розповідав деякі обставини, які я не можу розголошувати", - зазначила омбудсмен.
Що було раніше
27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.
Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 р.н. під час видачі зброї з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.
Внаслідок цього п’ятеро осіб загинули (четверо нацгвардійців та цивільна жінка), ще п’ятеро дістали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця Рябчука затримали.
Командувач Національної гвардії України Микола Балан після трагедії подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський видав указ про його звільнення.
Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року.