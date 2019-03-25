На обломках самолета Ту-154М найдены следы тротила

Отмечается, что в подавляющем большинстве 200 образцов, которые были переданы Национальной прокуратурой в мае 2017 года лаборатории подчиненной Министерству обороны Великобритании, обнаружены следы веществ, используемых для производства взрывчатки, включая тротил.

Сегодня, в еженедельнике "Sieci" появятся фрагменты статьи "Англичане нашли тротил".

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"Эта информация скрыта следователями. Однако, мы узнали, что несколько недель назад в польскую прокуратуре поступило письмо, сообщающее о частичных результатах исследования, проведенного в лаборатории судебно-взрывчатых веществ (Forensic Explosives Laboratory), подчиненной Министерству обороны Великобритании, которая специализируется на судебно-медицинских исследованиях, связанных с взрывчатыми веществами", - сообщает портал wPolityce.pl.

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На портале отмечается, что на большинстве обломках обнаружены следы тротила и других компонентов.

"Какое значение для следствия и установления причин катастрофы имеет информация о том, что за рубежом найдены следы тротила и других веществ? Колоссальное. Хотя пока еще преждевременно делать окончательные выводы. (..) Стоит воздержаться с однозначными мыслями, пока не будут проведены все анализы. (...) когда все результаты будут доставлены, прокуроры станут их интерпретировать. Возможно, только с этой целью будет назначено больше специалистов из-за рубежа. Это стандартная практика", - говорится в статье.

Как сообщал УНН, Парламентская ассамблея Совета Европы призвала вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.



Напомним, 10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.



