Росія не планує виконувати рішення ПАРЄ щодо повернення уламків Ту-154М – ЗМІ

"Принципова позиція Російської Федерації полягає у тому, що ми не вважаємо себе зобов’язаними виконувати рішення ПАРЄ, прийняті у період вимушеної неучасті російської делегації у роботі Асамблеї", - цитує коментар МЗС Росії видання.

Також ресурс уточнив, що російське зовнішньополітичне відомство повторило свої попередні твердження про те, що уламки польського літака є матеріальним доказом у розслідуванні Слідчого комітету РФ. За таких обставин уламки мають залишатися в країні аж до завершення усіх необхідних процедур.

Нагадаємо, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію повернути Польщі уламки літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

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Як повідомляв УНН, польські ЗМІ припускають, що фотодокументація з огляду “чорних скриньок” Ту-154М, який розбився в Смоленську з президентом Польщі Лєхом Качинським, ймовірно є фальшивою.



10 квітня 2010 року в Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лєх Качинський і ще 95 осіб – екіпаж та члени офіційної делегації, що прямувала в Катинь для участі в пам'ятних заходах з нагоди роковин Катинського розстрілу 1940 року.

