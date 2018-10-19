Росія не планує виконувати рішення ПАРЄ щодо повернення уламків Ту-154М – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Росія не вважає себе зобов’язаною виконувати рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), прийняті тоді, коли російська делегація не бере участі у роботі організації. Про це повідомило "Польське радіо" з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії, передає УНН.
"Принципова позиція Російської Федерації полягає у тому, що ми не вважаємо себе зобов’язаними виконувати рішення ПАРЄ, прийняті у період вимушеної неучасті російської делегації у роботі Асамблеї", - цитує коментар МЗС Росії видання.
Також ресурс уточнив, що російське зовнішньополітичне відомство повторило свої попередні твердження про те, що уламки польського літака є матеріальним доказом у розслідуванні Слідчого комітету РФ. За таких обставин уламки мають залишатися в країні аж до завершення усіх необхідних процедур.
Нагадаємо, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію повернути Польщі уламки літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.
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Як повідомляв УНН, польські ЗМІ припускають, що фотодокументація з огляду “чорних скриньок” Ту-154М, який розбився в Смоленську з президентом Польщі Лєхом Качинським, ймовірно є фальшивою.
10 квітня 2010 року в Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лєх Качинський і ще 95 осіб – екіпаж та члени офіційної делегації, що прямувала в Катинь для участі в пам'ятних заходах з нагоди роковин Катинського розстрілу 1940 року.