Россия не планирует выполнять решение ПАСЕ по возврату обломков Ту-154М - СМИ

"Принципиальная позиция Российской Федерации заключается в том, что мы не считаем себя обязанными выполнять решение ПАСЕ, принятые в период вынужденного неучастия российской делегации в работе Ассамблеи", - цитирует комментарий МИД России издание.

Также ресурс уточнил, что российское внешнеполитическое ведомство повторило свои предыдущие утверждения о том, что обломки польского самолета являются материальным доказательством в расследовании Следственного комитета РФ. При таких обстоятельствах обломки должны оставаться в стране до завершения всех необходимых процедур.

Напомним, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы призвала вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.

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Как сообщал УНН, польские СМИ предполагают, что фотодокументация "черных ящиков" Ту-154М, разбившегося в Смоленске с президентом Польши Лехом Качиньским, вероятно является фальшивой.



10 апреля 2010 в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.

