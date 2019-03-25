На уламках літака Ту-154М знайдено сліди тротилу

Відмічається, що у переважній більшості 200 зразків, які були передані Національною прокуратурою у травні 2017 року лабораторії підпорядкованій Міністерству оборони Великобританії, виявлено сліди речовин, що використовуються для виробництва вибухівки, включаючи тротил.

Сьогодні, у тижневику “Sieci” з’являться фрагменти статті “Англійці знайшли тротил”.

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“Ця інформація прихована слідчими. Проте, ми дізналися, що кілька тижнів тому до польської прокуратури надійшов лист, що повідомляє про часткові результати дослідження, проведеного в лабораторії судово-вибухових речовин (Forensic Explosives Laboratory), підпорядкованій Міністерству оборони Великобританії, яка спеціалізується в судово-медичних дослідженнях, пов’язаних із вибуховими речовинами”, — повідомляє портал wPolityce.pl.

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На порталі відмічається, що на більшості уламках виявлені сліди тротилу та інших компонентів.

“Яке значення для слідства та встановлення причин катастрофи має інформація про те, що за кордоном знайдено сліди тротилу та інших речовин? Колосальне. Хоча поки ще передчасно робити остаточні висновки. (..) Варто стриматися з однозначними думками, поки не будуть проведені всі аналізи. (...) коли всі результати будуть доставлені, прокурори стануть їх інтерпретувати. Можливо, тільки з цією метою буде призначено більше фахівців з-за кордону. Це стандартна практика”, — написано у статті.

Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію повернути Польщі уламки літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.



Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лєх Качинський і ще 95 осіб — екіпаж та члени офіційної делегації, що прямувала в Катинь для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин Катинського розстрілу 1940 року.



