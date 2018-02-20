На Украину надвигаются морозы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Начиная с 20 февраля, температура в Украине начнет снижаться. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре метеоиследований Украинского гидрометеорологического центра.
С сегодняшнего дня отметка термометра опустится до -5 -7 днем и -12 -17 градусов мороза ночью на большей части территории Украины.
Несколько теплее будет на юге страны. Там температура днем будет колебаться от 0 до +3 тепла и -2 -7 ночью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлян предупредили о гололедице на дорогах
Холоднее украинцам будет 25, 26, 27 февраля. На севере и западе страны ожидается от -14 до -19 мороза ночью и -10 днем, а на востоке местами пройдет снег.
Однако, уже в начале марта в Украину начнет возвращаться тепло. Днем термометры покажут от -3 до +2 и около -7 ночью.
Напомним, в январе в Одессе из-за аномального тепло зацвела сакура.