На Україну насуваються морози
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Починаючи з 20 лютого, температура в Україні почне знижуватися, про це кореспонденту УНН повідомили в прес-центрі метеодосліджень Українського гідрометеорологічного центру.
Відсьогодні позначка термометра опуститься до -5 -7 вдень та -12 -17 градусів морозу вночі на більшості території України.
Дещо тепліше буде на півдні країни. Там температура вдень коливатиметься від 0 до +3 тепла і -2 -7 вночі.
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Найхолодніше українцям буде 25, 26, 27 лютого. На півночі та заході країни очікується від -14 до -19 морозу вночі та -10 вдень, а на сході подекуди сніжитиме.
Проте, вже на початку березня в Україну почне повертатися тепло. Вдень термометри показуватимуть від -3 до +2 та близько -7 вночі.
Нагадаємо, у січні в Одесі через аномальне тепло зацвіла сакура.