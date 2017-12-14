На Украину надвигается циклон
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На территорию Украины 17 декабря выходит циклон, в результате чего погодные условия в большинстве областей ухудшатся. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
В частности, в северных, Винницкой, Черкасской областях ожидается дождь с переходом в мокрый снег, днем местами ожидаются сильные осадки и налипание мокрого снега, температура в течение суток - 0-5° тепла.
В западных областях прогнозируется небольшой снег, температура ночью и днем - от 2 ° мороза до 3° тепла; на остальной территории дождь (на востоке небольшой), температура ночью - 4-9° тепла, днем - 7-12°.
Ветер - юго-западный с переходом 17 декабря в западной половине на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Этот прогноз будет уточняться в ближайшие дни, указали в Укргидрометцентре.
Напомним, 14 декабря в Украине будет преобладать облачная погода.