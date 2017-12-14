На Україну насувається циклон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На територію України 17 грудня виходить циклон, внаслідок чого погодні умови в більшості областей погіршаться. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
Так, у північних, Вінницькій, Черкаській областях йтиме дощ з переходом у мокрий сніг, вдень місцями очікуються сильні опади та налипання мокрого снігу, температура впродовж доби - 0-5° тепла.
У західних областях прогнозується невеликий сніг, температура вночі і вдень - від 2° морозу до 3° тепла; на решті території дощ (на сході невеликий), температура вночі - 4-9° тепла, вдень - 7-12°.
Вітер - південно-західний з переходом 17 грудня у західній половині на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Цей прогноз уточнюватиметься найближчими днями, вказали в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, 14 грудня в Україні переважатиме хмарна погода.