На украинско-венгерской границе начал функционирование первый общий контактный пункт "Захонь"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между Администрацией Госпогранслужбы Украины и Полицией Венгрии с 1 января 2017 г. в тестовом режиме начато функционирование общего контактного пункта "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса - Захонь" на венгерской стороне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.
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Среди основных задач, которые будет выполнять указанный центр является поддержание информационного взаимодействия и обмен сообщениями между пограничниками двух стран, а также обеспечение скоординированности действий при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерского участка границы и противодействия противоправной деятельности. Сейчас функционирование контактного центра будет проходить в тестовом режиме и предварительно продлится около 3 недель, а затем планируется полноценная работа первого в Закарпатском регионе контактного пункта.