На українсько-угорському кордоні почав функціонування перший спільний контактний пункт "Захонь"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В рамках виконання плану заходів щодо реалізації концепції інтегрованого управління кордонами та співробітництва між Адміністрацією Держприкордонслужби України та Поліцією Угорщини з 1 січня 2017 року у тестовому режимі розпочато функціонування спільного контактного пункту “Захонь” у пункті пропуску для автомобільного сполучення “Тиса — Захонь” на угорській стороні, передає УНН, з посиланням на прес-службу ДПСУ.
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Серед основних завдань, які виконуватиме зазначений центр є підтримання інформаційної взаємодії та обмін повідомленнями між прикордонниками обох країн, а також забезпечення скоординованості дій під час проведення спільних заходів з охорони українсько-угорської ділянки кордону та протидії протиправній діяльності. Наразі функціонування контактного центру проходитиме в тестовому режимі та попередньо триватиме близько 3 тижнів, а згодом планується повноцінна робота першого у Закарпатському регіоні контактного пункту.