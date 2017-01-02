На українсько-угорському кордоні почав функціонування перший спільний контактний пункт "Захонь"

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На кордоні України з Польщею станом на 8:00 черг не зафіксовано

Серед основних завдань, які виконуватиме зазначений центр є підтримання інформаційної взаємодії та обмін повідомленнями між прикордонниками обох країн, а також забезпечення скоординованості дій під час проведення спільних заходів з охорони українсько-угорської ділянки кордону та протидії протиправній діяльності. Наразі функціонування контактного центру проходитиме в тестовому режимі та попередньо триватиме близько 3 тижнів, а згодом планується повноцінна робота першого у Закарпатському регіоні контактного пункту.