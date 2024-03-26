В ГНСУ рассказали, где будут наименьшие очереди на украинско-польской границе в период Пасхальных праздников

В Госпогранслужбе предупредили украинцев, что в связи с приближением Пасхальных праздников на границе с Польшей увеличился пассажиропоток, поэтому путешествующим стоит учитывать это при планировании своих поездок, пишет УНН.

В связи с приближением Пасхальных праздников на границе с Польшей растет поток лиц и транспорта. Только в течение последних дней пассажиропоток в обоих направлениях увеличился на 8 тыс. - говорится в сообщении ГПСУ.

Детали

В ГПСУ отметили, что для пересечения границы легковушками и автобусами путешественники чаще всего выбирают пункты пропуска "Краковец" и "Шегини". Поэтому перед на этих пунктах пропуска наблюдается накопление транспорта.

Кроме того, пограничники периодически фиксируют очереди также и на въезд в Украину.

Отмечается, что наименьшая динамика движения наблюдается в "Смильнице", "Грушеве", "Раве-Русской" и "Угриневе". Пограничники призывают путешественников, для уменьшения времени ожидания в очередях, выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, где сейчас очередей меньше всего.

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