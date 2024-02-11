На Тринидаде и Тобаго распространилось на 15 километров нефтяное пятно

После таинственной аварии корабля в карибском штате Тринидад и Тобаго вдоль не менее 15 километров образовалось большое нефтяное пятно. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

После загадочной аварии корабля у побережья карибского штата Тринидад и Тобаго сформировалось нефтяное пятно протяженностью не менее 15 километров.

Власти сообщили, что нефть распространяется вокруг острова Тобаго, угрожая коралловому рифу и нескольким популярным среди туристов пляжам.

Авария произошла, когда корабль перевернулся у южного побережья Тобаго в среду. Судно несло неизвестный флаг и не выслало никаких сигналов предупреждения.

По информации, экипаж не найден.

Добавим

Министерство чрезвычайных ситуаций сообщает, что более тысячи волонтеров работают над очисткой пляжей от нефти.