На Тринідаді і Тобаго розповсюдилася на 15 кілометрів нафтова пляма
Київ • УНН
Після загадкової корабельної аварії біля берегів Тринідаду і Тобаго стався розлив нафти довжиною щонайменше 15 км, що загрожує кораловим рифам і пляжам.
Після таємничої аварії корабля у карибському штаті Тринідад і Тобаго уздовж не менше 15 кілометрів утворилася велика нафтова пляма. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Деталі
Після загадкової аварії корабля біля узбережжя карибського штату Тринідад і Тобаго сформувалася нафтова пляма протяжністю не менше 15 кілометрів.
Влада повідомила, що нафта розповсюджується навколо острова Тобаго, загрожуючи кораловому рифу та кільком популярним серед туристів пляжам.
Аварія сталася, коли корабель перекинувся біля південного узбережжя Тобаго в середу. Судно несло невідомий прапор і не вислало жодних сигналів попередження.
За інформацією, екіпаж не знайдено.
Додамо
Міністерство надзвичайних ситуацій повідомляє, що більше тисячі волонтерів працюють над очищенням пляжів від нафти.