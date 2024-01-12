На трассе "Одесса-Рени" из-за ДТП затруднено движение: предупреждение для водителей

Глобальные музыкальные стримы достигли 7,1 млрд аудио- и видеопотоков в 2023 году: глобальные аудиостримы по запросу впервые достигли 4 триллионов за год

Глобальный объем потоковой музыки вырос до 7,1 трлн в 2023 году, а аудиопотоки по требованию достигли рекордных 4 трлн. Это на 33,7% больше, чем в предыдущем году.