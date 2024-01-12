На трасі "Одеса-Рені" через ДТП ускладнений рух: попередження для водіїв
Київ • УНН
Аварія біля КПП "Маяки" ускладнила рух на трасі "Одеса-Рені"; водіям рекомендують планувати свій маршрут відповідно до ситуації.
На транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені" ускладнено рух транспортних засобів. Про це попереджає Держприкордонслужба, передає УНН.
Рух автівок здійснюється у реверсному режимі у звʼязку з ДТП, яка сталась поблизу контрольного поста "Маяки" у бік пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне",
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Водіїв просять урахувати дану інформацію при плануванні поїздок.
Нагадаємо
Зіткнення шести автомобілів 4 січня поблизу Броварів на трасі Київ-Чернігів призвело до ускладнення руху.