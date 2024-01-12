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На трасі "Одеса-Рені" через ДТП ускладнений рух: попередження для водіїв

Київ • УНН

 • 25257 перегляди

Аварія біля КПП "Маяки" ускладнила рух на трасі "Одеса-Рені"; водіям рекомендують планувати свій маршрут відповідно до ситуації.

На транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені" ускладнено рух транспортних засобів. Про це попереджає Держприкордонслужба, передає УНН.

Рух автівок здійснюється у реверсному режимі у звʼязку з ДТП, яка сталась поблизу контрольного поста "Маяки" у бік пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне",

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Водіїв просять урахувати дану інформацію при плануванні поїздок.

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Нагадаємо

 Зіткнення шести автомобілів 4 січня поблизу Броварів на трасі Київ-Чернігів призвело до ускладнення руху.

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