На трассе Херсон-Николаев ограничили движение из-за российских дронов - ОВА

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 5028 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 11219 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 16178 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 87746 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 59996 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 129715 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 146853 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148483 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58437 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153854 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
43%
751мм
Популярные новости
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58 • 16028 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27 августа, 02:20 • 16216 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине03:18 • 14047 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине05:54 • 10250 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters06:24 • 6348 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 11219 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 52119 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 49995 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 129715 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148483 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Александр Стабб
Виталий Коваль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сумская область
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 2820 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 15455 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 65997 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 117024 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 139015 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
Доллар США
Евро

На трассе Херсон-Николаев ограничили движение из-за российских дронов - ОВА

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Из-за активности российских БпЛА временно ограничено движение на трассе М-14 Херсон-Николаев. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт.

На трассе Херсон-Николаев ограничили движение из-за российских дронов - ОВА

Движение по трассе М-14 Херсон-Николаев сегодня было ограничено из-за российских беспилотников, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Из-за активности российских БПЛА временно ограничено движение на трассе М-14 Херсон-Николаев!

- написал Прокудин.

Накануне глава Херсонской ОВА предупредил о высокой активности российских дронов на трассе М-14 Херсон-Николаев. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт.

Дополнение

По данным главы ОВА, в области за утро известно уже о трех жертвах российских ударов.

"Около 09:00 российские террористы обстреляли из артиллерии ферму в Нововоронцовке. Из-за вражеской атаки смертельные ранения получили двое работников: 45-летний мужчина и 40-летняя женщина", - сообщил Прокудин.

Также, сообщил он, стало известно о гибели еще одного жителя Херсонщины из-за удара российского дрона. "23 августа оккупационные войска атаковали с БПЛА 78-летнего мужчину на окраине города Берислав. Он получил смертельные ранения", - указал Прокудин.

За минувшие сутки на Херсонщине из-за вражеских ударов 11 пострадавших, сообщил Прокудин. По данным полиции области, среди пострадавших - двое медиков и полицейский. В частности, вечером в Херсоне россияне совершили коварную атаку ударным дроном по многоквартирному дому в микрорайоне "Северный", где было известно о 4 раненых.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеАвто
Прокудин Александр Сергеевич
Херсонская область
Беспилотный летательный аппарат
Николаев
Херсон