На трассе Херсон-Николаев ограничили движение из-за российских дронов - ОВА

Движение по трассе М-14 Херсон-Николаев сегодня было ограничено из-за российских беспилотников, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Из-за активности российских БПЛА временно ограничено движение на трассе М-14 Херсон-Николаев! - написал Прокудин.

Накануне глава Херсонской ОВА предупредил о высокой активности российских дронов на трассе М-14 Херсон-Николаев. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт.

Дополнение

По данным главы ОВА, в области за утро известно уже о трех жертвах российских ударов.

"Около 09:00 российские террористы обстреляли из артиллерии ферму в Нововоронцовке. Из-за вражеской атаки смертельные ранения получили двое работников: 45-летний мужчина и 40-летняя женщина", - сообщил Прокудин.

Также, сообщил он, стало известно о гибели еще одного жителя Херсонщины из-за удара российского дрона. "23 августа оккупационные войска атаковали с БПЛА 78-летнего мужчину на окраине города Берислав. Он получил смертельные ранения", - указал Прокудин.

За минувшие сутки на Херсонщине из-за вражеских ударов 11 пострадавших, сообщил Прокудин. По данным полиции области, среди пострадавших - двое медиков и полицейский. В частности, вечером в Херсоне россияне совершили коварную атаку ударным дроном по многоквартирному дому в микрорайоне "Северный", где было известно о 4 раненых.