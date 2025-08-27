На трасі Херсон-Миколаїв обмежили рух через російські дрони - ОВА

На рух на трасі М-14 Херсон-Миколаїв сьогодні було введено обмеження через російські дрони, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Через активність російських БпЛА тимчасово обмежено рух на трасі М-14 Херсон-Миколаїв! - написав Прокудін.

Напередодні голова Херсонської ОВА попередив про високу активність російських дронів на трасі М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт.

Доповнення

За даними голови ОВА, в області за ранок відомо про вже три жертви російських ударів.

"Близько 09:00 російські терористи обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці. Через ворожу атаку смертельні поранення дістали двоє працівників: 45-річний чоловік та 40-річна жінка", - повідомив Прокудін.

Також, повідомив він, стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через удар російського дрона. "23 серпня окупаційні війська атакували з БпЛА 78-річного чоловіка на околиці міста Берислав. Він дістав смертельні поранення", - вказав Прокудін.

За минулу добу на Херсонщині через ворожі удари 11 постраждалих, повідомив Прокудін. За даними поліції області, серед постраждалих - двоє медиків та поліцейський. Зокрема, увечері в Херсоні росіяни здійснили підступну атаку ударним дроном по багатоквартирному будинку в мікрорайоні "Північний", де було відомо про 4 поранених.