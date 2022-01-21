На трассе Киев-Чоп столкнулись легковушка и грузовик - есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. На трассе Киев-Чоп ночью 21 января столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области, пишет УНН.
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“Около 3 часов ночи вблизи поселка Копылов произошло ДТП с участием грузовика DAF и легкового автомобиля Mercedes-Benz. Предварительно: есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
В патрульной полиции предупредили, что возможно осложнение движения в направлении города Киев.
“Организован объезд левой полосой и обочиной”, — добавили в ведомстве.
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Дополнение
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-ноябре в Украине произошло 170 972 ДТП, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них 22 456 ДТП с травмированными (-6,1%), в которых погибло 2926 человек (-8,5%) и 27 296 человек получили травмы (-6,9%).