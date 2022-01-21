На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик та вантажівка - є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. На трасі Київ-Чоп вночі 21 січня зіткнулися легковик та вантажівка. Про це повідомили в патрульній поліції Київської області, пише УНН.
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“Близько 3-ї години ночі поблизу селища Копилів трапилась ДТП за участю вантажівки DAF та легковика Mercedes-Benz. Попередньо: є потерпілі”, — йдеться в повідомленні.
У патрульній поліції попередили, що можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ.
“Організовано об’їзд лівою смугою та узбіччям”, — додали у відомстві.
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Доповнення
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-листопаді в Україні сталося 170 972 ДТП, що на 13,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 22 456 ДТП - з травмованими (-6,1%), у яких загинуло 2926 людей (-8,5%) та 27 296 людей отримали травми (-6,9%).