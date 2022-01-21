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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик та вантажівка - є постраждалі

На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик та вантажівка - є постраждалі

Київ • УНН

 • 19808 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. На трасі Київ-Чоп вночі 21 січня зіткнулися легковик та вантажівка. Про це повідомили в патрульній поліції Київської області, пише УНН.

Цитата:

“Близько 3-ї години ночі поблизу селища Копилів трапилась ДТП за участю вантажівки DAF та легковика Mercedes-Benz. Попередньо: є потерпілі”, — йдеться в повідомленні.

У патрульній поліції попередили, що можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ.

“Організовано об’їзд лівою смугою та узбіччям”, — додали у відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі пасажирський автобус протаранив кілька автомобілів і мотоцикл

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-листопаді в Україні сталося 170 972 ДТП, що на 13,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 22 456 ДТП - з травмованими (-6,1%), у яких загинуло 2926 людей (-8,5%) та 27 296 людей отримали травми (-6,9%).

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