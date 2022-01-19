Летальна ДТП в Одесі: автобус протаранив 4 автомобілі та мотоцикл
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні в Одесі пасажирський автобус протаранив кілька автомобілів і мотоцикл, передає УНН з посиланням на Патрульну поліцію.
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Масштабна ДТП сталася на вулиці Розумовська через те, що водій втратив свідомість за кермом. Чоловік помер ще до приїзду швидкої. Автобус перетнув подвійну суцільну, попутно зачепивши 4 автомобілі і мотоцикл, що проїжджали повз нього.
Зупинився автобус лише після вильоту на тротуар і удару в дерево.