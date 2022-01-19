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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 76416 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Летальна ДТП в Одесі: автобус протаранив 4 автомобілі та мотоцикл

Летальна ДТП в Одесі: автобус протаранив 4 автомобілі та мотоцикл

Київ • УНН

 • 18146 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні в Одесі пасажирський автобус протаранив кілька автомобілів і мотоцикл, передає УНН з посиланням на Патрульну поліцію.

Деталі

Масштабна ДТП сталася на вулиці Розумовська через те, що водій втратив свідомість за кермом. Чоловік помер ще до приїзду швидкої. Автобус перетнув подвійну суцільну, попутно зачепивши 4 автомобілі і мотоцикл, що проїжджали повз нього.

Зупинився автобус лише після вильоту на тротуар і удару в дерево.

Українські Національні Новини

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