Летальное ДТП в Одессе: автобус протаранил 4 автомобиля и мотоцикл
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня в Одессе пассажирский автобус протаранил несколько автомобилей и мотоцикл, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию.
Детали
Масштабная ДТП произошла на улице Разумовская из-за того, что водитель потерял сознание за рулем. Мужчина скончался еще до приезда скорой. Автобус пересек двойную сплошную, попутно задев несколько проезжавших мимо него 4 автомобиля и мотоцикл.
Остановился автобус лишь после вылета на тротуар и удара в дерево.