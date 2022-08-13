На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими: движение из столицы затруднено

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«В связи с дорожно-транспортным происшествием с пострадавшими, которое произошло на 105 км автодороги Киев-Чоп, движение в направлении Житомира со стороны Киева затруднено. Планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают медики, спасатели и следователи, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

Напомним

По состоянию на июль в Киевской области с начала года в ДТП получили ранения 63 ребенка, трое погибли.