З початку року на дорогах Київщини постраждало понад 60 дітей, троє – загинули

Цитата

"За 6 місяців на автодорогах Київщини постраждало 63 дітей, а 3 дитини загинули. З 1 січня до 30 червня цього року зареєстровано 53 ДТП, у яких постраждали діти", - ідеться в повідомленні.

Деталі

У відомстві дали поради, як вберегти свою дитину від травмувань на дорозі:



подбайте про безпеку дитини в салоні авто - користуйтесь автокріслом або паском безпеки. Пристібаючи дитину ви, першою чергою, турбуєтесь про неї;



беріть дитину за руку, якщо переходите проїзну частину;



час від часу нагадуйте дитині основні правила дорожнього руху: не гратись на дорозі, не вибігати раптово на неї, не зупинятись посеред дороги тощо;



зробіть звичкою користування світлоповертаючими елементами - деталь на одязі, браслет чи брелок виділить вашу дитину в темну пору доби;



постійно спостерігайте за дорожньою обстановкою та аналізуйте дорожні ситуації, а помітивши поблизу дитину - знизьте швидкість.



Доповнення

Найближчими місяцями в Україні очікується збільшення звернень до правоохоронців, адже щодня дедалі більше громадян повертається у свої домівки.