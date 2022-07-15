З початку року на дорогах Київщини постраждало понад 60 дітей, троє – загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На Київщині з початку року у ДТП дістало поранення 63 дитини, троє загинули. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області, інформує УНН.
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"За 6 місяців на автодорогах Київщини постраждало 63 дітей, а 3 дитини загинули. З 1 січня до 30 червня цього року зареєстровано 53 ДТП, у яких постраждали діти", - ідеться в повідомленні.
Деталі
У відомстві дали поради, як вберегти свою дитину від травмувань на дорозі:
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- подбайте про безпеку дитини в салоні авто - користуйтесь автокріслом або паском безпеки. Пристібаючи дитину ви, першою чергою, турбуєтесь про неї;
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- беріть дитину за руку, якщо переходите проїзну частину;
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- час від часу нагадуйте дитині основні правила дорожнього руху: не гратись на дорозі, не вибігати раптово на неї, не зупинятись посеред дороги тощо;
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- зробіть звичкою користування світлоповертаючими елементами - деталь на одязі, браслет чи брелок виділить вашу дитину в темну пору доби;
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- постійно спостерігайте за дорожньою обстановкою та аналізуйте дорожні ситуації, а помітивши поблизу дитину - знизьте швидкість.
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Доповнення
Найближчими місяцями в Україні очікується збільшення звернень до правоохоронців, адже щодня дедалі більше громадян повертається у свої домівки.