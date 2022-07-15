С начала года на дорогах Киевской области пострадало более 60 детей, трое – погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Киевской области с начала года в ДТП получили ранения 63 ребенка, трое погибли. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области, информирует УНН.
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"За 6 месяцев на автодорогах Киевской области пострадали 63 ребенка, а 3 ребенка погибли. С 1 января по 30 июня этого года зарегистрировано 53 ДТП, в которых пострадали дети", - говорится в сообщении.
Детали
В ведомстве дали советы, как уберечь своего ребенка от травм на дороге:
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- позаботьтесь о безопасности ребенка в салоне авто – пользуйтесь автокреслом или ремнем безопасности. Пристегивая ребенка, вы в первую очередь беспокоитесь о нем;
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- берите ребенка за руку, если переходите проезжую часть;
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- время от времени напоминайте ребенку основные правила дорожного движения: не играть на дороге, не выбегать внезапно на нее, не останавливаться посреди дороги;
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- сделайте привычкой пользование световозвращающими элементами – деталь на одежде, браслет или брелок выделит вашего ребенка в темное время суток;
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- постоянно наблюдайте за дорожной обстановкой и анализируйте дорожные ситуации, а заметив вблизи ребенка – снизьте скорость.
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Дополнение
В ближайшие месяцы в Украине ожидается увеличение обращений к правоохранителям, ведь каждый день все больше граждан возвращается в свои дома.