Правопорушень на тлі війни поменшало на 10%, у наступні місяці ситуація може змінитися - голова МВС

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«На початку широкомасштабної збройної агресії ми спостерігали зниження кількості злочинів та звернень до поліції, яких зменшилося в 1,5 рази, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Проте, ми розуміємо, що це пов’язано з великою кількістю переміщених осіб. Ми розуміємо, що в наступних місяцях в нас буде очікуватися збільшення (звернень – ред.), адже ми фіксуємо щодня збільшення людей, які повертаються у свої домівки», - сказав Монастирський, якого цитує пресслужба МВС.

Щодо стану криміногенної ситуації в державі міністр наголосив: «Воєнні злочини - вагома частина від загальної кількості. Сьогодні поліція зафіксувала їх понад 20 тис. Маємо 97 тис. правопорушень, що на 10% менше порівнюючи з аналогічним показником 2021 року».

Деталі

За його словами, безпекова ситуація на дорогах також змінилася: кількість ДТП майже утричі менше, ніж минулого року. Сьогодні МВС працює над тим, щоб збільшити рівень безпеки в українських містах. Передусім це впровадження проєкту «Безпечна країна» та збільшення кількості камер фіксації на дорогах.

Монастирський зазначив, що також цей проєкт допоможе у боротьбі з диверсантами та посиленні заходів безпеки.

«Це об’єднана мережа відеокамер, у тому числі приватних, щоб можна було здійснювати розшук диверсійно-розвідувальних груп. Також у їхньому виявленні допоможе перевірка на блокпостах та комендантська година. До того ж ми посилюємо прикордонні області з рб, щоб попередити заходу ДРГ саме з цих територій», - сказав міністр.

Монастирський повідомив, що на саміті міністрів внутрішніх справ та юстиції країн-членів Європейського Союзу, що проходив у Празі, підіймалося питання обігу зброї серед населення: «Щодо нашої концепції, найперше - прийняття закону про обіг цивільної зброї. Друге - створення електронного реєстру зброї. Крім цього, будуть місячники здачі зброї, де можна буде добровільно віддати її».

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в Україні під час війни на 30% знизився рівень злочинності і у п'ять разів зменшилася кількість ДТП.