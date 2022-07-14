Правонарушений на фоне войны стало меньше на 10%, в последующие месяцы ситуация может измениться - глава МВД

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«В начале широкомасштабной вооруженной агрессии мы наблюдали снижение количества преступлений и обращений в полицию, которых стало меньше в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, мы понимаем, что это связано с большим количеством перемещенных лиц. Мы понимаем, что в следующих месяцах у нас будет ожидаться увеличение (обращений – ред.), ведь мы фиксируем ежедневно увеличение людей, возвращающихся в свои дома», - сказал Монастырский, которого цитирует пресс-служба МВД.

О состоянии криминогенной ситуации в государстве министр подчеркнул: «Военные преступления – весомая часть от общего количества. Сегодня полиция зафиксировала их более 20 тыс. Имеем 97 тыс. правонарушений, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2021 года».

Детали

По его словам, ситуация с безопасностью на дорогах также изменилась: количество ДТП почти втрое меньше, чем в прошлом году. Сегодня МВД работает над тем, чтобы увеличить уровень безопасности в украинских городах. Прежде всего, это внедрение проекта «Безопасная страна» и увеличение количества камер фиксации на дорогах.

Монастырский отметил, что также этот проект поможет в борьбе с диверсантами и усилении мер безопасности.

«Это объединенная сеть видеокамер, в том числе частных, чтобы можно было осуществлять розыск диверсионно-разведывательных групп. Также в их обнаружении поможет проверка на блокпостах и ​​комендантский час. К тому же мы усиливаем пограничные области с РБ, чтобы предупредить мероприятие ДРГ именно с этих территорий», - сказал министр.

Монастырский сообщил, что на проходившем в Праге саммите министров внутренних дел и юстиции стран-членов Европейского Союза поднимался вопрос обращения оружия среди населения: «Относительно нашей концепции, прежде всего - принятие закона об обращении гражданского оружия. Второе – создание электронного реестра оружия. Кроме этого, будут месячники сдачи оружия, где можно будет добровольно отдать его».

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Украине во время войны на 30% снизился уровень преступности и в пять раз уменьшилось количество ДТП.