На трасі Київ-Чоп сталася ДТП з постраждалими: рух зі столиці ускладнено

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«У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталася на 105 км автодороги Київ-Чоп, рух у напрямку Житомира зі сторони Києва ускладнений. Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють медики, рятувальники та слідчі, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо

Станом на липень на Київщині з початку року у ДТП дістало поранення 63 дитини, троє загинули.