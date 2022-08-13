На трасі Київ-Чоп сталася ДТП з постраждалими: рух зі столиці ускладнено
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Рух на міжнародній трасі Київ-Чоп з боку столиці ускладнено через ДТП. Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції України, передає УНН.
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«У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталася на 105 км автодороги Київ-Чоп, рух у напрямку Житомира зі сторони Києва ускладнений. Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», – йдеться в повідомленні.
На місці події працюють медики, рятувальники та слідчі, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.
Нагадаємо
Станом на липень на Київщині з початку року у ДТП дістало поранення 63 дитини, троє загинули.