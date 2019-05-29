На трассе к границе Польши столкнулись бус и грузовик, есть погибшие

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119508 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110832 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137216 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144538 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130080 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130158 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. На автодороге к польской границе "Киев - Ковель - Ягодин" столкнулись микроавтобус и грузовик, оба водителя погибли на месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Отдела коммуникации полиции Ровенской области.

Смертельное ДТП произошло 28 мая около 17 часов на автодороге вблизи села Ивановка в Ровенской области.

Следователи на месте установили, что водитель микроавтобуса Renault Trafic, 62-летний житель Вараша, внезапно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем ТАТА под управлением 53-летнего жителя села Тополье Млинивского района.

"В результате ДТП оба водителя от полученных травм погибли на месте происшествия. Пассажиров в транспортных средствах не было", - отметили в полиции.

На обнародованных правоохранителями фото видно, что грузовик съехал в кювет, а передняя часть микроавтобуса - снесена.

Следователи следственного управления ГУНП в Ровенской области по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших, сведения внесли в ЕРДР по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортные средства помещены на территорию Сарненского отдела полиции.

Напомним, в Днепропетровской области произошла ДТП грузовика и автобуса, 16 детей доставили в больницу.

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