На трассе к границе Польши столкнулись бус и грузовик, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На автодороге к польской границе "Киев - Ковель - Ягодин" столкнулись микроавтобус и грузовик, оба водителя погибли на месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Отдела коммуникации полиции Ровенской области.
Смертельное ДТП произошло 28 мая около 17 часов на автодороге вблизи села Ивановка в Ровенской области.
Следователи на месте установили, что водитель микроавтобуса Renault Trafic, 62-летний житель Вараша, внезапно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем ТАТА под управлением 53-летнего жителя села Тополье Млинивского района.
"В результате ДТП оба водителя от полученных травм погибли на месте происшествия. Пассажиров в транспортных средствах не было", - отметили в полиции.
На обнародованных правоохранителями фото видно, что грузовик съехал в кювет, а передняя часть микроавтобуса - снесена.
Следователи следственного управления ГУНП в Ровенской области по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших, сведения внесли в ЕРДР по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Транспортные средства помещены на территорию Сарненского отдела полиции.
Напомним, в Днепропетровской области произошла ДТП грузовика и автобуса, 16 детей доставили в больницу.