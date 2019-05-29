На трасі до кордону Польщі зіткнулися бус і вантажівка, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На автодорозі до польського кордону "Київ - Ковель - Ягодин" зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, обидва водії загинули на місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Відділу комунікації поліції Рівненської області.
Смертельна ДТП сталася 28 травня близько 17 години на автодорозі поблизу села Іванівка на Рівненщині.
Слідчі на місці встановили, що водій мікроавтобуса Renault Trafic, 62-річний житель Вараша, раптово виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем ТАТА під керуванням 53-річного жителя села Топілля Млинівського району.
"Унаслідок ДТП обоє водіїв від отриманих травм загинули на місці події. Пасажирів у транспортних засобах не було", - зазначили у поліції.
На оприлюднених правоохоронцями фото видно, що вантажівка з'їхала у кювет, а передня частина мікроавтобуса - знесена.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, відомості внесли до ЄРДР за частиною 2 статі 286 Кримінального кодексу України.
Транспортні засоби поміщені на територію Сарненського відділу поліції.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині сталася ДТП вантажівки та автобуса, 16 дітей доставили у лікарні.