НА ТОТ оккупанты выдают льготный уголь в обмен на получение паспорта рф
Киев • УНН
Россияне в оккупированном Херсоне обменивают уголь на российские паспорта; отсутствие паспорта означает замерзание для украинцев.
На ВОТ Херсонщины россияне выдают льготный уголь, но только при наличии российского паспорта. То есть украинцы без паспорта, которые не могут приобрести себе топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что захватчики придумали новый способ побудить украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорт рф.
Сейчас на ВОТ минусовая температура, а значительное количество сел без электроэнергии из-за неспособности оккупационной администрации обеспечить жизнедеятельность региона. Однако россияне даже эту ситуацию цинично используют для своих планов изменения демографической ситуации в регионе.
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НА ТОТ оккупанты выдают льготный уголь в обмен на получение паспорта рф
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