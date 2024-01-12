НА ТОТ оккупанты выдают льготный уголь в обмен на получение паспорта рф

На ВОТ Херсонщины россияне выдают льготный уголь, но только при наличии российского паспорта. То есть украинцы без паспорта, которые не могут приобрести себе топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что захватчики придумали новый способ побудить украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорт рф.

Сейчас на ВОТ минусовая температура, а значительное количество сел без электроэнергии из-за неспособности оккупационной администрации обеспечить жизнедеятельность региона. Однако россияне даже эту ситуацию цинично используют для своих планов изменения демографической ситуации в регионе.

Центр национального сопротивления призывает сообщать о расположении и передвижениях вражеской армии, и Силы Обороны вернут в регион тепло и мир говорится в сообщении ЦНС.

На оккупированных территориях захватчики взялись "промывать мозги" детям в детсадах - ЦНС