НА ТОТ окупанти видають пільгове вугілля в обмін на отримання паспорта рф

На ТОТ Херсонщини росіяни видають пільгове вугілля, але лише за наявності російського паспорта. Тобто українці без паспорта, які не мають змогу придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть. Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загарбники вигадали новий спосіб спонукати українців на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорт рф.

Наразі на ТОТ мінусова температура, а значна кількість сіл без електроенергії через нездатність окупаційної адміністрації забезпечити життєдіяльність регіону. Проте росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів змінення демографічної ситуації в регіоні.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про розташування та пересування ворожої армії, й Сили Оборони повернуть в регіон тепло та мир йдеться у повідомленні ЦНС.

На окупованих територіях загарбники взялися "промивати мізки" дітям у дитсадках – ЦНС