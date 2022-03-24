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На фоне войны в Украине: в НАТО продлили мандат Столтенберга

Киев • УНН

 • 123721 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Североатлантический совет продлил мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга до 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, пишет УНН.

На фоне войны в Украине: в НАТО продлили мандат Столтенберга

Цитата

"Сегодня (24 марта 2022 - ред.) союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на год, до 30 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

Союзники поблагодарили генерального секретаря "за его руководство и самоотверженность, особенно в этот критический для международной безопасности момент".

Ранее

Как писал УНН, ранее СМИ сообщали, что на саммите НАТО, который состоялся сегодня в Брюсселе, скорее всего, примут решение о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Решение, как отмечали, примут из-за войны в Украине.

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