На фоне войны в Украине: в НАТО продлили мандат Столтенберга

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"Сегодня (24 марта 2022 - ред.) союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на год, до 30 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

Союзники поблагодарили генерального секретаря "за его руководство и самоотверженность, особенно в этот критический для международной безопасности момент".

Ранее

Как писал УНН, ранее СМИ сообщали, что на саммите НАТО, который состоялся сегодня в Брюсселе, скорее всего, примут решение о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Решение, как отмечали, примут из-за войны в Украине.