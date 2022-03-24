На тлі війни в Україні: в НАТО продовжили мандат Столтенберга
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Північноатлантична рада продовжила мандат генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до 2023 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, пише УНН.
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"Сьогодні (24 березня 2022 - ред.) союзники по НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на рік, до 30 вересня 2023 року", - ідеться у повідомленні.
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Союзники подякували генеральному секретарю "за його керівництво та самовідданість, особливо у цей критичний для міжнародної безпеки момент".
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Як писав УНН, раніше ЗМІ повідомляли, що на саміті НАТО, який відбувся сьогодні у Брюсселі, найімовірніше ухвалять рішення про продовження мандату Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Рішення, як зазначали, ухвалять через війну в Україні.