На фоне сегодняшнего визита Генсека ООН в Египет может начаться эвакуация украинцев из Газы - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Механизм эвакуации украинцев и других иностранцев из сектора Газа может быть запущен сегодня во время визита в Египет Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом в интервью DW заявил посол Украины в Каире Николай Нагорный, пишет УНН.
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«Анонсирована информация, что генеральный секретарь ООН,.. 20 числа, должен посетить "Рафах", и я так надеюсь, что именно до его прибытия будут приняты меры, чтобы восстановить инфраструктуру КПП, а во время его визита - запустить механизм доставки гуманитарной помощи и осуществление эвакуации иностранных граждан», - сказал Николай Нагорный.
Напомним
Вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эвакуация из сектора Газа пока не работает ни для одной страны в связи с тем, что пункт пропуска «Рафах» до сих пор закрыт.
В то время как из Израиля эвакуация проходит.
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