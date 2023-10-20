На фоне сегодняшнего визита Генсека ООН в Египет может начаться эвакуация украинцев из Газы - посол

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«Анонсирована информация, что генеральный секретарь ООН,.. 20 числа, должен посетить "Рафах", и я так надеюсь, что именно до его прибытия будут приняты меры, чтобы восстановить инфраструктуру КПП, а во время его визита - запустить механизм доставки гуманитарной помощи и осуществление эвакуации иностранных граждан», - сказал Николай Нагорный.

Напомним

Вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эвакуация из сектора Газа пока не работает ни для одной страны в связи с тем, что пункт пропуска «Рафах» до сих пор закрыт.

В то время как из Израиля эвакуация проходит.

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