На тлі сьогоднішнього візиту Генсека ООН до Єгипту може розпочатися евакуація українців з Гази - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Механізм евакуації українців та інших іноземців із сектора Гази може бути запущений сьогодні під час візиту до Єгипту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Про це в інтерв'ю DW заявив посол України в Каїрі Микола Нагорний, пише УНН.
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«Анонсована інформація, що генеральний секретар ООН,.. 20 числа, має відвідати "Рафах", і я так сподіваюся, що саме до його прибуття будуть вжиті заходи, щоб відновити інфраструктуру КПП, а під час його візиту - запустити механізм доставки гуманітарної допомоги і здійснення евакуації іноземних громадян»,- сказав Микола Нагорний.
Нагадаємо
Вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що евакуація з сектору Газа наразі не працює для жодної країни у зв’язку з тим, що пункт пропуску «Рафах» досі закритий.
В той час як з Ізраїлю евакуація проходить.
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