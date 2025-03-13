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На Тернопольщине ТЦК по ошибке отправил повестку погибшему военному

Киев • УНН

 • 19649 просмотра

Тернопольский ТЦК отправил повестку погибшему бойцу из-за сбоя в системе "Оберег". Проводится проверка инцидента и принесены извинения семье героя.

На Тернопольщине ТЦК по ошибке отправил повестку погибшему военному

Тернопольский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) отправил повестку погибшему военнослужащему. Об этом сообщает УНН.

Детали

В ТЦК и СП объяснили, что это произошло в результате технического сбоя в автоматизированной системе "Оберіг", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных.

К сожалению, в результате технической ошибки не произошла надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников

- говорится в сообщении ТЦК.

Отмечается, что по данному факту уже проводится проверка, чтобы установить причины сбоя и принять необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

"Мы глубоко сожалеем по поводу досадного случая, связанного с отправкой повестки на имя Андрея Иванюка. ... Еще раз выражаем искренние извинения родным и близким Героя за этот недопустимый случай", - добавили в ТЦК.

Напомним

Жительница города Лозовая (Харьковская область) Алина Бологова заявила об избиении ее военнослужащим местного ТЦК и СП. Женщина рассказала, что у нее есть дети и она является волонтером. По ее словам, 6 марта на нее напал начальник Лозовского РТЦК. В Харьковском ОТЦК и СП уточнили, что по данному факту назначено служебное расследование.

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