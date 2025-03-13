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На Тернопільщині ТЦК помилково відправив повістку загиблому військовому

Київ • УНН

 • 19651 перегляди

Тернопільський ТЦК відправив повістку загиблому бійцю через збій в системі "Оберіг". Проводиться перевірка інциденту та висловлені вибачення родині героя.

На Тернопільщині ТЦК помилково відправив повістку загиблому військовому

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) відправив повістку загиблому військовослужбовцю. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У ТЦК та СП пояснили, що це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних.

На жаль, у результаті технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників

- йдеться у повідомленні ТЦК.

Зазначається, що за цим фактом вже проводиться перевірка аби встановити причини збою та вжити необхідних заходів для унеможливлення подібних випадків у майбутньому.

"Ми глибоко шкодуємо з приводу прикрого випадку, пов’язаного з надсиланням повістки на ім’я Андрія Іванюка. ... Ще раз висловлюємо щирі вибачення рідним та близьким Героя за цей неприпустимий випадок", - додали у ТЦК.

Нагадаємо

Мешканка міста Лозова (Харківська область) Аліна Бологова заявила про побиття її військовослужбцвем місцевого ТЦК та СП. Жінка розповіла, що має дітей і є волонтеркою. За її словами, 6 березня на неї напав начальник Лозівського РТЦК. У Харківському ОТЦК та СП уточнили, що за цим фактом призначено службове розслідування.

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