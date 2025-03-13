На Тернопільщині ТЦК помилково відправив повістку загиблому військовому

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) відправив повістку загиблому військовослужбовцю. Про це повідомляє УНН.

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У ТЦК та СП пояснили, що це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних.

На жаль, у результаті технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників - йдеться у повідомленні ТЦК.

Зазначається, що за цим фактом вже проводиться перевірка аби встановити причини збою та вжити необхідних заходів для унеможливлення подібних випадків у майбутньому.

"Ми глибоко шкодуємо з приводу прикрого випадку, пов’язаного з надсиланням повістки на ім’я Андрія Іванюка. ... Ще раз висловлюємо щирі вибачення рідним та близьким Героя за цей неприпустимий випадок", - додали у ТЦК.

Нагадаємо

Мешканка міста Лозова (Харківська область) Аліна Бологова заявила про побиття її військовослужбцвем місцевого ТЦК та СП. Жінка розповіла, що має дітей і є волонтеркою. За її словами, 6 березня на неї напав начальник Лозівського РТЦК. У Харківському ОТЦК та СП уточнили, що за цим фактом призначено службове розслідування.

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