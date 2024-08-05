На трассе М-09 возле села Озерная перевернулся седельный тягач с полуприцепом. В результате ДТП погиб 61-летний водитель, произошла утечка горючего, но разгерметизации цистерны с соком не произошло.
На Тернопольщине перевернулся седельный тягач с полуприцепом. Погиб водитель. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе области, передает УНН.
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Отмечается, что в 19: 06 чрезвычайники получили сообщение о опрокидывании седельного тягача с полуприцепом.
ДТП произошло на автодороге М-09 "Тернополь — Рава-Русская" возле села Озерная Тернопольского района.
На место выезжали зборовские спасателей. В результате ДТП погиб 61-летний. Была утечка горючего из бака седельного тягача.
В цистерне содержится сок, разгерметизации нет. Спасатели сделали все, чтобы не допустить возникновения пожара. Дорога не перекрыта.
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