На Тернопольщине перевернулся седельный тягач с полуприцепом. Погиб водитель. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе области, передает УНН.

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Отмечается, что в 19: 06 чрезвычайники получили сообщение о опрокидывании седельного тягача с полуприцепом.

ДТП произошло на автодороге М-09 "Тернополь — Рава-Русская" возле села Озерная Тернопольского района.

На место выезжали зборовские спасателей. В результате ДТП погиб 61-летний. Была утечка горючего из бака седельного тягача.

В цистерне содержится сок, разгерметизации нет. Спасатели сделали все, чтобы не допустить возникновения пожара. Дорога не перекрыта.

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