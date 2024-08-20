На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором
Киев • УНН
После ночной атаки РФ на промышленный объект в Тернопольской области выявлено превышение норм содержания хлора в воздухе в 4-10 раз. Местным жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице.
В результате ночной атаки рф на Тернопольщину, в регионе зафиксировали превышение содержания хлора в воздухе из-за пожара на промышленном объекте. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление генерального директора ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Оксаны Чайчук.
Детали
Она пояснила, что утром загрязнение не было зафиксировано, ведь хлор на тот момент в высоких слоях атмосферы. Однако сейчас специалисты фиксируют превышение норм содержания хлора в воздухе.
При норме 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе. Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения
Она также призвала жителей региона окна и двери завесить влажными простынями, чтобы хлор, который есть в атмосферном воздухе, связывался с водой и не попадал в помещение.
Работникам дошкольных учреждений рекомендуют, чтобы дети находились в помещениях учреждений. Родителям советуют по возможности забирать детей из детсадов и оставлять дома до особых рекомендаций.
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Сообщается, что срочно созывают комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Заместитель начальника Тернопольской ОВА Виктор Устенко подчеркнул, что в течение дня специалисты областного центра контроля и профилактики болезней делают замеры качества воздуха и воды на Тернопольщине.
Сейчас специалисты обнаружили превышение уровня содержания хлора от 4 до 10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов
Дополнение
В ОВА рассказали, как распознать отравление хлором. В частности, назвали его основные симптомы:
- покраснение глаз,
- жжение и сухость в горле,
- охриплость голоса,
- снижение артериального давления
- тахикардия.
При таких симптомах обращайтесь за помощью к специалистам
Напомним
Ночью в Тернополе произошел пожар на предприятии во время атаки российских войск в результате попадания в емкость с горюче-смазочными материалами.
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