Враг нанес удар по промышленному объекту в Тернопольской области - ОВА

Российские войска атаковали промышленный объект в Тернопольской области, вызвав пожар, соответствующие службы оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие, сообщил во время брифинга во вторник заместитель начальника Тернопольской ОВА Виктор Устенко, пишет УНН.

Во время ночной (воздушной тревоги - ред.) враг нанес удар по промышленному объекту, возник пожар. Соответственно, все службы, которые должны обеспечить работу по своим направлениям, выехали на место происшествия. Каждый по своему направлению занимался соответствующим реагированием. Службы сработали оперативно, как по локализации чрезвычайного происшествия, так и по соответствующим другим действиям, которые предусмотрены внутренними протоколами каждой из служб