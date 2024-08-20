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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг нанес удар по промышленному объекту в Тернопольской области - ОВА

Враг нанес удар по промышленному объекту в Тернопольской области - ОВА

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 06:19  •  12409 просмотра

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Во время ночной воздушной тревоги враг атаковал промышленный объект в Тернопольской области, вызвав пожар. Соответствующие службы оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие, выполняя свои обязанности согласно протоколам.

Российские войска атаковали промышленный объект в Тернопольской области, вызвав пожар, соответствующие службы оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие, сообщил во время брифинга во вторник заместитель начальника Тернопольской ОВА Виктор Устенко, пишет УНН.

Во время ночной (воздушной тревоги - ред.) враг нанес удар по промышленному объекту, возник пожар. Соответственно, все службы, которые должны обеспечить работу по своим направлениям, выехали на место происшествия. Каждый по своему направлению занимался соответствующим реагированием. Службы сработали оперативно, как по локализации чрезвычайного происшествия, так и по соответствующим другим действиям, которые предусмотрены внутренними протоколами каждой из служб

- сказал Устенко.

На Тернопільщині після нічної тривоги повідомили про пожежу, проводять заміри якості повітря20 августа 2024, 05:09 • 19268 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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