В Тернопольской области продолжают тушить пожар после ночной атаки рф: спасатели показали последствия

В Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте после ночной атаки российских войск, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, показав фото последствий вражеского удара, пишет УНН.

На Тернопольщине продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте - сообщили в ГСЧС в Telegram.

Детали

Как напомнили в ГСЧС, ночью враг атаковал один из промышленных объектов на территории области, возник пожар.

К ликвидации последствий удара, как сообщается, привлечено более 90 чрезвычайников, 21 единица техники, 2 пожарных поезда. "Сейчас пожар локализован. Продолжается ликвидация. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

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