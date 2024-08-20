В Тернопольской области продолжают тушить пожар после ночной атаки рф: спасатели показали последствия
Киев • УНН
В Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте после ночного удара российских войск. К тушению привлечены более 90 спасателей и 21 единица техники, жертв нет.
В Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте после ночной атаки российских войск, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, показав фото последствий вражеского удара, пишет УНН.
На Тернопольщине продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте
Детали
Как напомнили в ГСЧС, ночью враг атаковал один из промышленных объектов на территории области, возник пожар.
К ликвидации последствий удара, как сообщается, привлечено более 90 чрезвычайников, 21 единица техники, 2 пожарных поезда. "Сейчас пожар локализован. Продолжается ликвидация. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.
Пожежа через атаку рф сталася на підприємстві в Тернополі після влучання в ємність з пально-мастильними матеріалами - ДСНС20 августа 2024, 06:31 • 15707 просмотров