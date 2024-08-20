Пожар из-за атаки рф произошел на предприятии в Тернополе после попадания в емкость с горюче-смазочными материалами - ГСЧС

Ночью в Тернополе произошел пожар на предприятии во время атаки российских войск в результате попадания в емкость с горюче-смазочными материалами, пожар локализован в 6:50, пострадавших нет, сообщил во время брифинга во вторник начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей, пишет УНН.

Ориентировочно в три часа ночи мы получили сообщение о пожаре на одном из предприятий города Тернополя. По прибытию на место пожара было установлено возгорание в результате попадания вражеского предмета в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы, в результате чего возник пожар - сказал Маслей.

По его словам, были привлечены спасатели для ликвидации пожара, а также два пожарных поезда.

«В результате проведенных действий в 6:50 произошла локализация пожара, то есть прекращено было его распространение и взято под контроль. Сейчас происходит тушение пожара. Плострадавших в результате происшествия не было», - отметил Маслей.

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