В Тернопольской области зафиксировали 43 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Тернопольской области на коронавирусную инфекцию COVID-19 заболело 43 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
“В Тернопольской области зарегистрировано 43 случая COVID-19 по состоянию на 22:00 27 марта”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 7 случаев остаются под подозрением.
Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.
В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.