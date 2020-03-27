На Тернопільщині зафіксували 43 випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Тернопільскій області на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 43 людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.
“На Тернопільщині зареєстровано 43 випадки COVID-19 станом на 22:00 27 березня”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 7 випадків залишаються під підозрою.
Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.