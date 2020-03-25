В Тернопольской области зафиксировано уже 8 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Тернопольской области зафиксировано 8 инфицированных коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины".
“По состоянию на 17:45 25.03.2020 г. в Тернопольской области зарегистрировано 8️ лабораторно подтвержденных случаев COVID-19”, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, больной коронавирусом священнослужитель из Тернопольской области Олег Винников находится в реанимации.
Напомним, мужчина, который умер от коронавируса в Тернопольской области, контактировал с инфицированным священнослужителем Олегом Винниковым.