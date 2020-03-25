На Тернопільщині зафіксовано вже 8 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Тернопільській області зафіксовано 8 інфікованих на коронавірус. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".
«Станом на 17:45 25.03.2020р. в Тернопільській області зареєстровано 8️ лабораторно підтверджених випадків COVID-19»,- йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, хворий на коронавірус священнослужитель з Тернопільської області Олег Винников знаходиться у реанімації.
Нагадаємо, чоловік, який помер від коронавірусу на Тернопільщині, контактував з інфікованим священнослужителем Олегом Винниковим.